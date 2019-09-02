Международная федерация футбола назвала номинантов на звание лучших в самых престижных категориях – игроков и тренеров.

В тройке лучших игроков завидное постоянство. Криштиану Роналду и Лионель Месси, хоть и сдают свои позиции, но медленно, но ситуация все же изменилась. В этом году им оппонирует голландский защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк. В предыдущие годы – третий обитатель тройки назывался скорее номинально, только из уважения к регламенту. Кого то все равно нужно было вписывать, но на этот раз ван Дейк опередил мегазвезд и на прошлой неделе был объявлен лучшим игроком года по версии УЕФА. Как показывает практика, многочисленные версии чаще всего дублируют друг друга. Напомню, что В 2016 году ФИФА прекратила сотрудничество с еженедельником Франс Футбол и французы вернулись к самостоятельному определению лауреатов, но церемонию проводят в январе, тогда как в ФИФА решили это сделать на несколько месяцев раньше. В номинации «лучший тренер года» три фамилии, из которых будет сложно выбрать одну, но она все равно будет принадлежать тренеру английского клуба, хотя и не англичанину. Немец Юрген Клоп вместе с Ливерпулем выиграл Лигу Чемпионов, Каталонец Хосеп Гвардиола вместе с Манчестер Сити обыграл Ливерпуль в чемпионате Англии, а аргентинец Маурицио Почеттино дошел со скромным по сравнению с вышеперечисленными клубами Тоттенхэмом до финала Лиги Чемпионов.

Персоны года ФИФА будут названы на церемонии, которая пройдет 23 сентября в Милане.