Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не лезть в частную жизнь депутата Натальи Поклонской

Ее муж ранее публично объявил о том, что они расходятся спустя год после свадьбы.

«Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит, и он абсолютно публичен, — у него есть личная жизнь и не надо вмешиваться в семью, если мы живем в цивилизованном мире», — так расставание Поклонской с супругом прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Несколько дней назад депутат сама намекнула, что в ее жизни произошли радикальные перемены, которые она пока намерена держать в тайне. Но сегодня завеса пала – ее супруг, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев нарушил режим секретности. Он рассказал агентству «РИА Новости», что «на деле ничего тайного и уж тем более радикального нет», они расходятся. «Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться», пояснил он. Говоря о причинах развода, Соловьев отметил, цитата, что «на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя». По словам Соловьева, он «облегчил жене задачу», предоставив возможность сделать выбор дальнейшего пути, и она его сделала, расставила приоритеты.

Свадьба Поклонской и Соловьева в прошлом августе также прошла в секрете. За этот год супруги успели написать книгу о крымских событиях 2014-го года, две главы из автобиографии были посвящены их семейным отношениям.