Петербургский избирком официально снял Владимира Бортко с губернаторских выборов

Это сделали по просьбе самого коммуниста.

В скандальной истории со снятием Владимира Бортко с выборов поставлена главная точка. Все документы подписаны, режиссер перестал быть кандидатом в губернаторы Петербурга. Он сам уже назвал себя политическим трупом и сказал, что возможно перестанет быть и депутатом госдумы. ПО словам Бортко решение о выходе из предвыборной гонке он принял из –за того, что не верит в честные выборы, больше всего его возмутило создание специальных участков для голосования вне Петербурга – в псковской и ленинградской областях, там по мнению человека который одновременно восхваляет Сталина и Путина, будут вбрасывать бюллетени за временного главу города Александра Беглова.

Многочисленные комментаторы сразу назвали это решение договорным матчем, по их мнению Бортко снялся именно для того, чтобы Беглов мог победить в первом туре. Дело в том, что коммунист судя по соцопросам был самым популярным оппозиционным кандидатом. Многие обратили внимание и на то, что за несколько дней до объявлении о своем уходе с выборов, Бортко встречался с министром культуры Владимиром Мединским, вместе они обсуждали создание масштабного телесериала об отечественной войне 12— го года. Впрочем, сам Бортко обвинения в подыгрыше Кремлю и Беглову опровергает.

Выход депутата Госдумы Владимира Бортко из гонки за пост губернатора Санкт-Петербурга характеризует его исключительно с отрицательной стороны. Об этом в эфире «Эха» сказал ранее обозреватель Матвей Ганапольский.

Снятый Владимиром Бортко знаменитый фильм «Собачье сердце» не оправдывает его политического бессилия, — считает Матвей Ганапольский.

Всего в выборах губернатора примут участие 3 человека: это Александр Беглов, которого поддерживает Владимир Путин, а также эсер Надежда Тихонова и кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов.