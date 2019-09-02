Выборы в двух восточных землях ФРГ показали, что правые популисты стабильно достигают высоких результатов в бывшей ГДР
Однако традиционным партиями большой правительственной коалиции удалось закрепить свою лидирующую роль.
Участие избирателей на этот раз было активнее, чем пять лет назад. Более 65 процентов вышли отдать свой голос в Саксонии, 60 процентов – в Бранденбурге. «Альтернатива для Германии» стала второй по величине политической силой. Этой право-популистской партии удалось получить втрое больше голосов в Саксонии и мобилизовать вдвое больше избирателей в земле Бранденбург. Правые воспользовались недостатком демократической культуры в восточных землях, общим ощущением социального недовольства и недоверием к традиционным партиям западной Германии.
Полученных мандатов, однако, вовсе не хватит для единоличного правления в этих землях. От своей главной цели «Альтернатива» оказалась далеко. Эта партия не будет принимать участия в формировании правительства, так как все другие политические силы категорически исключили возможность вступления с ней в коалицию. Премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер заявил в предвыборной кампании, что правый экстремизм – громадная опасность для германской демократии.
Однако традиционные партии – СДПГ и ХДС получили ощутимую пощечину от избирателей. Социал-демократическая партия Германии показала худший результат в истории ФРГ на выборах в Бранденбурге, а Христианско-демократический союз – в Саксонии. Избиратели восточных земель таким образом дали понять свое недовольство политикой партий большой правительственной коалиции. Худший результат в обеих землях достигла также Левая партия, которая ранее пользовалась большой популярностью в бывшей социалистической ГДР.
Тем не менее, ХДС и ее земельный лидер Михаэль Кречмер смогут возглавить новое коалиционное правительство в Саксонии. Глава СДПГ и премьер-министр в Бранденбурге Дитмар Водке останется у руля в своей земле. Однако эти выборы показали, что теперь настало время коалиций из трех партийных сил. ХДС в Саксонии и СДПГ в Бранденбурге могут совместно образовать коалицию с «Зелеными». Она носит название кенийской по цветам черно-красно-зеленого флага этой страны. Однако в Бранденбурге возможна коалиция СДПГ, «Зеленых» и Левой партии. Михаэль Кречмер перед выборами исключил возможность коалиции с левыми в Саксонии. Переговоры с «Зелеными» в этой земле также не представляются простыми.
Лидеры «Альтернативы для Германии» Саксонии заявили о своей решимости оспорить результаты выборов из-за сокращения мест в парламенте, произошедшего по причине формальных ошибок при регистрации кандидатов.