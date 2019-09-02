США готовятся к встрече с ураганом «Дориан»

В нескольких штатах на юго-востоке страны идет эвакуация. Между тем на Багамских островах есть погибшие и пропавшие без вести в результате стихии.

По прогнозам синоптиков, «Дориан» уже к вечеру может обрушиться на территорию штата Флорида. Дальше он двинется по побережью, но уже с меньше разрушительной силой. Ссейчас урагану присвоен пятый уровень. Это высшая степень опасности. Возможны катастрофические разрушения и массовые жертвы среди населения. Власти начали готовиться заблаговременно. Объявлена эвакуация в трех штатах, рассказал губернатор Южной Каролины Генри Макмастер.

На борьбу со стихией бросят дополнительные силы национальной гвардии. Скорость ветра рядом с ураганом достигает 300 километров в час. Масштабы разрушений уже можно оценить на Багамах. По данным Красного креста и Красного полумесяца, на островах повреждены или разрушены более 13 тысяч домов. Международные организации собрали для пострадавших четверть миллиона долларов. Из-за проливных дождей нарушено дорожное сообщение. Есть серьезные проблемы с доступом к питьевой воде. Первой жертвой уже назвали восьмилетнего мальчика. Его сестра пропала без вести.

Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу. Вместо него в мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны примет участие вице-президент Майкл Пенс.