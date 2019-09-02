Владимир Путин недоволен темпами обеспечения жильем людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

Он подчеркнул, что свидетельства о предоставлении социальных выплат получили меньше половины семей.

Владимир Путин потребовал от Сбербанка пойти навстречу просьбам жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, по реструктуризации задолженности по кредитам. Сегодня в Тулуне президент сказал, что Сбербанк пока на просьбы не очень откликается. «Для банка с такими рекордными доходами в целом по стране, — как считает Путин, — это вообще несерьезный вопрос».

Большинство банков и без обращения президента готовы идти навстречу пострадавшим, — сказал в эфире «Эха» первый зампред Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

При этом Сысуев отметил, что банки не обязаны выполнять просьбы президента.