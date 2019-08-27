Западные дипломаты возложили цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане в Москве

В сообщении представительства ЕС говорится, что сегодня, в 15-ю годовщину трагедии, Европа солидарна с теми, кто потерял своих родных и близких.

Напомним, — в результате теракта в Беслане погибли более 300 человек. Большинство из них дети.

На федеральных каналах крайне мало и часто искаженно говорят про трагедию в Беслане. Так считает телеобозреватель Ирина Петровская. По ее мнению фильмы, которые транслируются через интернет, могут заполнить этот информационный вакуум.

Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о Беслане. Он считает, что есть целый ряд вопросов, которые актуальны до сих пор.

Дудь добавил, что одной из задач фильма было узнать, сделало ли государство все возможное, чтобы его простили.

Россияне долго будут помнить террористический акт в Беслане, но настоящей трагедией это стало лишь для тех, кто потерял тогда родных и близких. Об этом в эфире «Эха» сказал журналист Антон Красовский.

Антон Красовский назвал «излишним пафосом» привычку называть этот теракт всеобщей трагедией.