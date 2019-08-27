Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, которые гуляли во время акции 3 августа со своими детьми по центру города. При этом судья вынесла родителям предупреждение, которое они обжалуют.

Всё заседание, на котором решался вопрос, отберут или нет у семьи двух маленьких девочек – всего их трое — прошло в закрытом режиме. Никого из журналистов в зал не пустили даже, когда судья Юлия Голянина выносила решение — точнее, резолютивную его часть. Больше того, перед этим журналистов попросили уйти с этажа, где шёл процесс и спуститься вниз. А ещё спустя примерно минут 20 появился радостный Пётр Хомский, отец семейства. Он рассказал, что судья Юлия Голянина в иске прокуратуре отказала. Мужчина тут же позвонил жене, чтобы обрадовать её. «Главное, что детей у нас не отбирают», сказа он журналистам. Речь идёт о девочках, которым три месяца и три годика. Точку в громком деле пока ставить рано. Судья вынесла родителям предупреждение, которое категорически их не устраивает, это обжалуют в Мосгорсуде, рассказала адвокат Татьяна Сустина.

В суде дал показания отец Петра Хомского Александр. Он рассказал в суде, что семья благополучная, хоть и не богатая, в семье очень заботятся о детях, ещё отметил старшую девочку 10ти лет, которая очень начитанная, занимается музыкой и рисованием. Пожилой мужчина рассказал «Эху», что был в курсе планов родных 3 августа.

Прокуратура обвиняет семью Хомских в том, что они подвергли опасности жизни девочек, когда пошли с ними на акцию протеста в первую субботу августа. В суд она обратилась после того как на федеральных каналах прошёл сюжет о шествии. Хомского в нём обвиняли в том, что он якобы устраивает провокации на массовых акциях. По словам отца девочек, они пошли гулять по бульварам, опасности в этом не было. На Пушкинской площади вышли из перехода и оказались перед цепью ОМОНа. С родителями солидарна и группа муниципальных депутатов. Они просили прокуратуру иск из суда забрать. Глава муниципального округа «Тропарёво-Никулино» Александр Гагарин не исключил, что дело может дойти до Страсбургского суда.

Защита надеется ближе к концу недели получить полное решение суда. Затем подадут жалобу в вышестоящую инстанцию.

Пока неизвестно будет ли обжаловать решение прокуратура. Защита полагает, что это, скорее всего, тоже произойдёт.

Лефортовский суд отказался лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые взяли своего годовалого ребенка на протестную акцию 27-го июля. Они утверждают, что не собирались участвовать в мероприятии, а приехали в центр столицы на прогулку. Адвокат Проказовых максим Пашков считает, что прокуратура подавала иск исключительно ради привлечения общественного внимания.

Решение суда приветствует уполномоченный Москвы по правам ребенка Евгений Бунимович . Однако, по его словам, ситуация с иском прокуратуры пугает всех, у кого есть дети.

По словам Бунимовича, благополучие детей должно быть приоритетом для государства.