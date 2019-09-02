Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов. Об этом президент сказал во время совещания в Тулуне, где до этого он встретился с местными жителями. Он указал на необходимость переговорить по этой теме с

руководством Сбербанка. Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Было подтоплено более 17 тысяч домов, из них 1300 снесло потоком воды, более 5 тысяч пойдет под снос.