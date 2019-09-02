Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов
Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов. Об этом президент сказал во время совещания в Тулуне, где до этого он встретился с местными жителями. Он указал на необходимость переговорить по этой теме с
руководством Сбербанка. Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Было подтоплено более 17 тысяч домов, из них 1300 снесло потоком воды, более 5 тысяч пойдет под снос.