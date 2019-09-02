Коммунисты требуют исключить из партии Владимира Бортко за снятие с выборов губернатора Санкт-Петербурга

Коммунисты требуют исключить из партии кинорежиссера и депутата Госдумы Владимира Бортко за снятие с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Решение будет принято по итогам голосования, сказал собеседник Дождя в КПРФ. По его словам, за «самое жесткое наказание» выступает лидер московских коммунистов, член ЦК КПРФ Валерий Рашкин. Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал поступок режиссера предательством, отметив, что «никакого политического и партийного будущего у него теперь нет». Он предложил Бортко самому принять решение о выходе из партии. Другой зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, напротив, считает, что исключать Бортко не будут, потому что в партии понимают сложность ситуации и что в ходе кампании «был вал нарушений».

Владимир Бортко заявил об отказе участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга 31 августа в ходе теледебатов кандидатов.