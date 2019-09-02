Зам.председателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск к ФБК, его основателю Алексею Навальному и муниципальному депутату Константину Янкаускасу. Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на сайт Мосгорсуда. Ранее в пресс-службе Метельского говорили, что иск будет подан из-за расследования о недвижимости «единоросса». Сам Метельский утверждал, что его пытаются опорочить. Расследование он связывал с выборами в Мосгордуму.

Метельский утверждает, что это расследование не имеет к нему никакого отношения. Бизнес и недвижимость, которые в нем упоминаются, принадлежат его матери и сыну.

Напомним, ФБК рассказал о недвижимости депутата почти на 6 миллиардов рублей, в том числе в Австрии, а также о том, что, вопреки закону, он владеет и управляет компанией-дилером мотоциклов.