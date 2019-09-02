Суд отказался лишать родительских прав супругов Проказовых за участие в акции 27 с годовалым сыном

Ранее такое же решение было вынесено в отношении семьи Хомских.

«Это единственно возможное правосудное решение, которое могло быть принято в этой ситуации», — заявили адвокаты Проказовых, выйдя из суда. Заседание проходило в закрытом режиме, пара на нем не присутствовала. Адвокаты сообщили, что суд отказался удовлетворить требования прокуратуры, которая настаивала на том, что родители подвергли своего годовалого сына опасности, когда пришли на акцию оппозиции, а потом передали ребенка другому человеку, как выяснилось – своему родственнику, Сергею Фомину, который теперь проходит обвиняемым по так называемому «московскому делу». При этом суд вынес родителям предупреждение – о чем именно, защитники не пояснили. Адвокат отметил, что «никаких претензий к Проказовым об участии в несанкционированной акции нет, потому что они в ней и не участвовали». Ранее Никулинский суд отказался удовлетворить аналогичный иск прокуратуры к Петру и Елене Хомским, которых хотели лишить родительских прав из-за акции 3 августа. Им вынесли предупреждение о недопустимости участия в митингах с детьми.

Напомним, что в случае с Проказовыми было заведено дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.