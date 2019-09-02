Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко довести до 100% выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Об этом он сказал в Тулуне на совещании по вопросам жилищного обеспечения пострадавших граждан. Путин отметил, что компенсации получили еще не все и потребовал от региональных властей оперативно начать работу со списками нуждающихся в выплатах. Он также упомянул ситуацию в населенном пункте Арша, где, по его словам, до недавнего времени не было ни одного представителя власти, который бы занимался вопросами выплат. Глава государства поручил вице-премьеру лично съездить туда и посмотреть, что там сделано и чего не сделано.