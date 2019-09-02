РБК: Правила выборов в Госдуму могут изменить, если «Единая Россия» получит менее 40% голосов

Правила выборов в Госдуму могут изменить, если «Единая Россия» получит менее 40% голосов по спискам на региональных выборах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. В Кремле хотят пересмотреть пропорцию депутатов, избираемых по партийным спискам, и депутатов-одномандатников. Доля последних в случае изменений увеличится до 75%, сейчас действует схема «50 на 50». Однако два близких к администрации источника уточнили, что идею пока серьезно не обсуждали. Еще один собеседник отметил, что значение будет иметь не только результат, но и отсутствие скандалов при подсчете голосов.