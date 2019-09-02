Лефортовский суд отказался лишать родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых за участие в акции 27 июля

В иске прокуратуры отказано полностью, сообщает «МБХ медиа».

В начале августа прокуратура потребовала лишить семью родительских прав за то, что они пришли на митинг с годовалым ребенком. По версии силовиков, во время шествия супруги передали ребенка третьему лицу, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика».

Ранее сегодня Никулинский суд не стал лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, которая пришла на акцию протеста с детьми.