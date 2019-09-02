Западные дипломаты возложили цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане в Москве

В сообщении представительства ЕС говорится, что сегодня, в 15-ю годовщину трагедии, Европа солидарна с теми, кто потерял своих родных и близких.

Напомним, — в результате теракта в Беслане погибли более 300 человек. Большинство из них дети.

Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о Беслане. Он считает, что есть целый ряд вопросов, которые актуальны до сих пор.

Дудь добавил, что одной из задач фильма было узнать, сделало ли государство все возможное, чтобы его простили.