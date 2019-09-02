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16:03, 02 сентября 2019

Партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу стал брат президента Молдавии

Компания займется сбором, в том числе радиоактивных отходов.

Александру Додону в только что созданном «Промышленном экологическом операторе» принадлежит десятая часть. Сыну генерального прокурора – 40 процентов, оставшаяся половина – его бизнес-партнеру. Основным видом деятельности в документах указаны сбор неопасных отходов. В качестве дополнительной возможности указаны обработка и утилизация радиоактивных отходов.

По данным РБК, предприятие будет специализироваться на утилизации промышленных отходов и рекультивации земель. Москва из-за строительства станций и линий метро освобождает более 30 миллионов кубометров грунта. Компания будет использовать их для изготовления рекультиванта, который применяется для восстановления биологического слоя почвы, чтобы землю можно было вернуть в оборот», — объяснил источник, добавив, что компания пока планирует работать в Центральном федеральном округе России.

Игорь Чайка, владеющий одним из крупнейших операторов по переработке мусора, подтвердил создание компании с Додоном, но отказался от подробных комментариев.



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