Итальянские власти задержали судно с сотней мигрантов на борту

Ранее оно в нарушение запрета вошло в территориальные воды страны. В Греции также разворачивается миграционный кризис.

Итальянская полиция задержала судно «Элеоноре» немецкой неправительственной организации Lifeline, когда оно подошло к Сицилии, несмотря на указ властей, запрещающий кораблю входить в территориальные воды страны. Об этом сообщает агентство Reuters. На борту «Элеоноре» находится более ста мигрантов, спасенных в море у берегов Ливии. Они провели в ожидании разрешения 8 дней, но из-за плохой погоды капитан принял решение направиться к Сицилии, пояснив, что «ситуация на борту опасная». «Элеоноре» — одно из трех гуманитарных судов, находящихся в настоящее время в Средиземном море, все получили запрет на швартовку от ушедшего в отставку итальянского правительства, ужесточившего политику в отношении нелегалов. Между тем, в Греции власти пытаются справиться с потоком мигрантов, вводя экстренные меры, – они объявили об усилении пограничного контроля и сокращении срока рассмотрения заявок на предоставление убежища, до этого процесс мог растягиваться на несколько месяцев. Они также планируют отправлять беженцев из Африки и Ближнего Востока в Турцию, откуда они попадают на территорию страны.

В Греции в ожидании статуса беженца находится около 25 тысяч мигрантов. При этом по данным ООН, за прошедший год около половины из 56 тысяч нелегалов попали в Европу через греческие острова