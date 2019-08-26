Павел Зломнов, который утверждал, что его пытали сотрудники ФСБ, исчез из-под домашнего ареста

Мужчину обвиняют в оправдании терроризма.

Адвокат Павла Зломнов, его брат Михаил сообщил «Эху Москвы», что Павел исчез накануне. По словам адвоката, Московский окружной военный суд недавно решил взять брата под стражу. На выходных квартиру отца Зломновых и дачу Михаила обыскали. Михаил Зломнов рассказал также, что в обысках участвовал сотрудник ФСБ, которого брат обвиняет в пытках. Что касается уголовного дела, то Павла Зломнова судят, в частности, за оправдание терроризма. Первое уголовное дело против мужчины возбудили за незаконное хранение оружия. Зломнов провел в СИЗО максимально возможный срок — один год. Правозащитный центр «Мемориал» признал Павла Зломнова политзаключенным.

Против брата и отца Павла Зломнова возбудили также уголовные дела за оскорбление следователя ФСБ.