Суд в Москве отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских

На этом настаивала прокуратура, обвиняя их в том, что они пришли на протестную акцию вместе с детьми. Иск рассматривался в закрытом режиме, потому что затрагивались интересы несовершеннолетних.

Решение суда приветствует уполномоченный Москвы по правам ребенка Евгений Бунимович. Однако, по его словам, ситуация с иском прокуратуры пугает всех, у кого есть дети. По словам Бунимовича, благополучие детей должно быть приоритетом для государства.