Голкипер Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России по футболу

Эту вероятность оценил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который сказал в интервью порталу велком2020.ру, что не теряет контакта с вратарем и даже открывал вместе с ним турнир в Бронницах. «Пока у него ЦСКА» — « а дальше посмотрим, как это все будет выглядеть. К такой ноге нужная еще и голова» – добавил он , напомнив об историческом сэйве Акинфеева в матче с испанцами на чемпионате мира, после которого Игорь и ушел из сборной. Перед турниром Черчесов попросил вернуться защитника Сергея Игнашевича и тот блестяще отыграл в России, но ситуация там была иной. Травмы получили все ведущие игроки обороны и другого выхода не было. Если вратарская проблема в сборной России будет острой, а пока этого не наблюдается, то Черчесов может позвонить Акинфееву перед чемпионатом Европы.

Акинфеев сыграл за сборную России 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей.