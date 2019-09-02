Глава московского отделения «Единой России» подал иск о защите чести к Навальному и Янкаускасу

Симоновский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление вице-спикера Мосгордумы, главы столичного отделения партии «Единая Россия» Андрея Метельского к «Фонду борьбы с коррупцией», а также к оппозиционерам Алексею Навальному и Константину Янкаускасу.

Ранее в пресс-службе Метельского заявляли, что иск будет подан из-за расследования о недвижимости единоросса. По данным ФБК, семья Метельского владеет недвижимостью в Москве почти на 6 миллиардов рублей, а также сетью отелей в Австрии. Сам Метельский утверждал, что его пытаются опорочить, и расследование связано с выборами в Мосгордуму. Метельский утверждает, что ничего из изложенного в расследовании к нему отношения не имеет. Бизнес и недвижимость принадлежат его матери и сыну.