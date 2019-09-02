Замглавы ЦИК получил от Владимира Путина орден за заслуги перед Отечеством

Николай Булаев ранее обвинял независимых кандидатов в провоцировании людей на массовые протесты.

Многолетняя добросовестная работа и большой вклад в развитие избирательной системы России – это достаточные основания для награждения Булаева орденом за заслуги перед отечеством третьей степени. Булаев в Центризбиркоме работает с 2016 года. До этого успел побывать в обеих палатах парламента и руководителем Рособразования.

Награду чиновник получил на фоне протестов в столице из-за отказа в регистрации независимых кандидатов. Булаев не остался в стороне от конфликта и неоднократно комментировал ход избирательной кампании в Мосгордуму. Еще в середине июля он уверял, что не считает ситуацию кризисной. По его словам, попытка решить проблемы через улицу говорит о слабости позиции кандидатов. Тогда же Булаев усомнился в обоснованности жалоб москвичей, чьи подписи за политиков были признаны недействительными.

В середине августа чиновник в интервью «Российской газете» рассказал об истинных, как ему кажется, мотивах оппозиции в связи с выборами в столице. По его мнению, незарегистрированные кандидаты намеренно создают проблемы, которые могут осложнить социально-политические процессы.

Николай Булаев стал одним из героев расследования Фонда борьбы с коррупцией. Соратники Алексея Навального обнаружили у замглавы ЦИК две квартиры стоимостью свыше 150 миллионов рублей. Одну из них выделило управление делами президента, а другу – власти столицы.