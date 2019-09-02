Лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков вышел из спецприемника после 36 суток ареста
Гудков назвал нелегитимными предстоящие выборы в Мосгордуму. По его мнению сейчас главная задача – освободить политзаключенных, — сообщает Интерфакс.
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Гудков назвал нелегитимными предстоящие выборы в Мосгордуму. По его мнению сейчас главная задача – освободить политзаключенных, — сообщает Интерфакс.
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…