Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав семью Хомских за участие в  протестном митинге в Москве

На этом настаивала прокуратура.

Родителям вынесено предупреждение, которое они будут обжаловать.

Эта ситуация серьезно вредит матери детей Елене Хомской, — рассказал «Эху Москвы» психолог Александр Арчагов — он работает с этой семьей. По словам Арчагова, никаких оснований для лишения родительских прав не было.

Требование прокуратуры лишить родительских прав Петра и Елену Хомских это сигнал для всех семей, — считает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. По словам Бунимовича, лишение родительских прав это редчайшая и радикальная мера. Между тем, цель государственной политики – сохранение семьи.

Стоит напомнить, что прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну московскую семью – супругов Проказовых, которые пришли на митинг с годовалым ребенком.