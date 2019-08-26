Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав семью Хомских за участие в протестном митинге в Москве
На этом настаивала прокуратура.
Родителям вынесено предупреждение, которое они будут обжаловать.
Эта ситуация серьезно вредит матери детей Елене Хомской, — рассказал «Эху Москвы» психолог Александр Арчагов — он работает с этой семьей. По словам Арчагова, никаких оснований для лишения родительских прав не было.
Требование прокуратуры лишить родительских прав Петра и Елену Хомских это сигнал для всех семей, — считает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. По словам Бунимовича, лишение родительских прав это редчайшая и радикальная мера. Между тем, цель государственной политики – сохранение семьи.
Стоит напомнить, что прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну московскую семью – супругов Проказовых, которые пришли на митинг с годовалым ребенком.