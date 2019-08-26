Бунимович: Иск о лишении родительских прав за участие в акции противоречит гос.политике в сфере охраны семьи

Иск о лишении родительских прав за участие в протестной акции противоречит государственной политике в сфере охраны семьи. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

«Мы так все радуемся тому, что в судье восторжествовал здравый смысл — вообще-то это должно быть нормой. Такого рода иски эту норму сдвигают и родители, которые вообще к политике не имеют никакого отношения, встревожены самой ситуацией, что можно так легко предложить лишить родительских прав. Это противоречит государственной политике последних лет в области сбережения семей и детей в семье. Это очень опасный симптом, даже в ситуации, когда суд принял здравое решение», — сказал он.

Ранее судья Никулинского районного суда Москвы Юлия Голянина отказала прокуратуре в требовании лишить родительских прав многодетную семью Хомских из-за акции 3 августа. По словам одного из родителей, Петра Хомского, супругам объявили предупреждение, чтобы они «изменили поведение».

Сегодня же Лефортовский суд проведёт предварительные слушания по аналогичному делу. Прокуратура требует отобрать годовалого сына у семьи Проказовых.