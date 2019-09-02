Магнитная буря, начавшаяся 31 августа, сегодня во второй половине дня пойдет на спад
Это прогноз экспертов Физического института. Заметное усиление геомагнитной активности сейчас регистрируется почти всеми станциями слежения на планете.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это прогноз экспертов Физического института. Заметное усиление геомагнитной активности сейчас регистрируется почти всеми станциями слежения на планете.
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…