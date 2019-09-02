Более тысячи рейсов отменены в США в связи с приближением урагана «Дориан»
На всем побережье штата Южная Каролина объявлена эвакуация, — об этом сообщил губернатор Генри МакМастер.
Эвакуация объявлена также в Джорджии и во Флориде.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
На всем побережье штата Южная Каролина объявлена эвакуация, — об этом сообщил губернатор Генри МакМастер.
Эвакуация объявлена также в Джорджии и во Флориде.
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…