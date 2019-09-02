В Забайкалье военные во время учений по ошибке обстреляли населенный пункт

Полигон «Борзя-Новая» располагается вблизи села Новоборзинское. Военные проводили учебные артиллерийские стрельбы, и в пятницу вечером несколько снарядов разорвались в непосредственной близости от жилых домов, взрывной волной повыбивало стекла. Об этом, как пишет сайт газеты «Вечорка», местные жители сообщили в социальных сетях. По словам одного из них, после звонка в МЧС людей собирались эвакуировать, но позже всех распустили по домам. Еще одна жительница рассказала газете, что на следующий день к ним домой приехали вставлять выбитые стекла, обещали, что больше такого не повторится. Источники издания «Вечорка», а также собеседник портала «Чита.Ру» в экстренных службах подтвердили, что взрывы около домов действительно были — военным дали неправильные координаты. Когда они поняли, что снаряды упали вблизи домов, учения прервали. В ночь на субботу военные обследовали окрестности Новоборзинского. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

В администрации Борзинского района местным изданиям рассказали, что знают о взрывах, но никаких подробностей не знают.