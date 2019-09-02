Никулинский суд отказал прокуратуре в требовании лишить родительских прав многодетную семью Хомских

Судья Никулинского районного суда Москвы Юлия Голянина отказалась лишать родительских прав супругов Петра и Елену Хомских из-за акции 3 августа, передает корреспондентка «Медиазоны»

из суда. Родителям объявили предупреждение, чтобы они «изменили поведение», рассказал Хомский.

Сегодня же Лефортовский суд проведёт предварительные слушания по аналогичному делу. Прокуратура требует отобрать годовалого сына у семьи Проказовых.