Орешкин: Российская экономика не будет испытывать сильного давления, даже если цена нефти упадёт до $40 за баррель

Российская экономика не будет испытывать сильного давления даже, если цена нефти упадёт до 40 долларов за баррель, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Сейчас баррель марки Brent стоит 59 долларов.

Несколько месяцев назад Всемирный банк среди ключевых рисков для российской экономики назвал падение цен на нефть и снизил прогноз по росту российской экономики в этом году до 1,2 процента.