На острове Ольхон на Байкале активисты установили бюст президента Путина, чтобы привлечь его внимание к своей проблеме

На острове Ольхон на Байкале местные активисты установили бюст президента Путина, чтобы привлечь его внимание к своей проблеме. По мнению инициаторов акции, жители Ольхона фактически подвергаются дискриминации из-за того, что оказались на Байкальской природной территории. Прибайкальский национальный парк был расширен за счёт включения нескольких населённых пунктов. Новый статус вводит серьёзные ограничения на строительство. Сельское хозяйство и операции с недвижимостью, отмечает издание «Медуза».