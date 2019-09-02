Президент Путин наградил Орденом за заслуги перед отечеством 3-й степени заместителя председателя ЦИКа Николая Булаева. Как говорится в указе — «за большой вклад в развитие избирательной системы России и многолетнюю добросовестную работу».

В конце августа Фонд борьбы с коррупцией выпустил материал про Булаева, который назван «очень важным винтиком» в путинской системе, — сообщает Медиазона.