Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Хохлов, Юрий Никофоров и Андрей Каряка подали в суд на МВД

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Хохлов, Юрий Никофоров и Андрей Каряка подали в суд на Министерство внутренних дел.

Следователи, по мнению истцов, не выполняют свои профессиональные обязанности и возможно делают это намеренно, то есть саботируют дело о вкладах в банке Замоскворецкий. Шесть лет назад нынешний главный тренер Динамо Дмитрий Хохлов открыл в банке счет на сумму почти в миллион долларов. Год спустя банк обанкротился, а счет Хохлова оказался пустым, более того, в банке имелась бумага о том, что футболист якобы получил все свои деньги на руки. Хохлов написал заявление в Управление МВД по центральному округу, было открыто уголовное дело по статье Мошенничество в особо крупном размере. Хохлова признали потерпевшим, но это единственное, что произошло в течении пяти лет. Никаких результатов следствия до сих пор нет. Хохлов и его товарищи по несчастью полагают, что следователи намеренно затягивают дело и поэтому предъявляет претензии именно к ведомству.

Дмитрий Хохлов требует компенсацию в размере почти в 29 миллионов рублей за бездействие следователей.