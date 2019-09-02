МБХ-медиа: Сотрудников Мосэнерго, по некоторых данным, заставляют обеспечить явку на выборах в Мосгордуму

Сотрудников Мосэнерго, по некоторых данным, заставляют обеспечить явку на выборах в Мосгордуму, сообщает МБХ-медиа со ссылкой на источник в компании. Он утверждает, что работникам рассылают письма с пошаговым руководствам по вопросу досрочного голосования. Тем, кто по уважительной причине не может проголосовать 8 сентября, предлагается сделать это заранее. В письме подчёркивается, что уважительной причиной может считаться отпуск, командировка, состояние здоровья, а также выполнение государственных и общественных обязанностей.