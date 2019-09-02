Семья замдиректора ФСО, по некоторым данным, владеет недвижимостью почти на миллиард рублей

Она располагается в престижном поселке вблизи резиденции президента Владимира Путина.

Почти 2 гектара земли в закрытом подмосковном поселке «Знаменские просторы» принадлежат родственникам статс-секретаря Федеральной службы охраны Николая Кондратюка и связанным с ними людям. Об этом пишет издание Republic, ссылаясь на данные Росреестра. В этом поселке в основном живут бывшие и действующие сотрудники органов госбезопасности и ФСО, и находится он в нескольких километрах от резиденции президента в Ново-Огарево. Рыночная стоимость упомянутой недвижимости составляет почти 900 миллионов рублей, отмечает издание. При этом сам Кондратюк в последние годы зарабатывал около 12 миллионов рублей, а значит, для приобретения этих владений ему пришлось бы работать 76 лет. Бывший сослуживец Кондратюка в беседе с Republic назвал его завхозом при директоре Росгвардии Викторе Золотове.

Ранее издание выяснило, что элитной недвижимостью в Подмосковье также владеет семья первого замдиректора ФСО Олега Климентьева. Родственникам бывшего охранника Путина, как сообщалось, принадлежит дом на Рублевке за полмиллиарда рублей