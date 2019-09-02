Компания «Стройтрансгаз-логистика» Геннадия Тимченко получила разрешение от властей Сирии заниматься добычей фосфатов

Компания «Стройтрансгаз-логистика» миллиардера Геннадия Тимченко получила разрешение от властей Сирии заниматься добычей фосфатов, а также контракт на эксплуатацию порта Тартус для их поставок за рубеж, сообщает «Файненшнл Таймс». Собеседники издания утверждают, что завод в Хомсе охраняют наёмники российской частной военной кампании. В то же время представитель «Стройтрансгаза» утверждает, что ни у компании, ни у её дочек не было контрактов в Сирии.