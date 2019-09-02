Предполагаемый убийца Зелимхана Хангошвили мог быть связан с наёмниками из ЧВК «Вагнера», заявил изданию «Бильд» Патрик Зенсбург, члена парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб. Преступление совершено в Берлине 23 августа. Киллер подъехал к Хангошвили на велосипеде и убил его тремя выстрелами, два из которых были сделаны в голову. Некоторые немецкие политики считают, что преступник связан с российскими спецслужбами.