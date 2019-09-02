Лефортовский суд проведет беседу с участниками акции 27 июля, взявшими на митинг ребенка

Прокуратура требует лишить супругов Проказовых родительских прав.

Сегодняшнее предварительное заседание станет уже второй попыткой провести беседу с Ольгой и Дмитрием Проказовыми. Еще на прошлой неделе они были вызваны в Перовский суд, однако там их дело рассматривать отказались и передали материалы в Лефортовский. По словам адвоката семьи, о переносе просила сама прокуратура, которая неверно определила подсудность иска. Жалобу подписал местный прокурор Иван Федин. Представитель надзорного органа посчитал, что родители подвергли опасности жизнь ребенка, когда передали его в ходе митинга другому человеку. Как рассказал сам Проказов, речь идет о его друге и родственнике жены Сергее Фомине. Он – фигурант дела о массовых беспорядках.

Проказовы также являются свидетелями по уголовному делу, заведенному Следственным комитетом по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и оставлению в опасности.

Сегодня в другом суде начнется рассмотрение иска о лишении родительских прав в отношении еще одной пары, пришедшей на митинг с детьми. Петр и Елена Хомские взяли с собой детей на акцию 3 августа.