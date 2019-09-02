Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира большого шлема

В четвертом круге Открытого Чемпионата США он обыграл Доминика Кёпфера из Германии.

Для победы Медведеву потребовалось сыграть четыре партии, в первой из которых он уступил сопернику, находящемуся за пределами первой сотни рейтинга. Впрочем, Даниила всю неделю не оставляют проблемы со здоровьем и он вынужден был принимать обезболивающие, в чем и признался в традиционном обращении к публике, с которой на этом турнира показательно конфликтует. После предыдущего матча он показал трибунам средний палец, но сделал это завуалировано и организаторы ограничились штрафом в 9 тысяч долларов. Теперь Медведев издевательски станцевал перед болельщиками, а потом попросил их продолжать его ненавидеть, поскольку это помогает ему побеждать. В четвертьфинале Медведев мог сыграть с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, но серб из-за травмы плеча не доиграл матч с 34-летним швейцарцем Станисласом Вавринкой, который и станет соперником россиянина.

В случае выхода в полуфинал Открытого Чемпионата США Медведев станет четвертой ракеткой мира.