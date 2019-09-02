Демонстранты в Гонконге устроили этим утром коллапс в местном метро

Они призывают к проведению всеобщей забастовки.

По данным DW, одетые в черное активисты мешали движению поездов и тем самым еще больше усугубили ситуацию в утренний час пик. Протесты возле объектов транспортной инфраструктуры местная оппозиция, судя по всему, считает весьма эффективными. Накануне были заблокированы трассы к аэропорту, что привело к отмене десятков рейсов. В подземке вандалы ломали турникеты и камеры наружного наблюдения. Полиция вмешалась и арестовала зачинщиков, передает Reuters.

Оппозиция призывала начать с понедельника национальную забастовку. Однако местные в большинстве своем идею проигнорировали. После противостояния в выходные город вернулся в рабочий ритм. В гонконгских учебных заведения возобновились занятия. Впрочем, часть студентов призывают к бойкоту. Перед зданиями ВУЗов протестующие выстроились в длинные живые цепи. Некоторые надели противогазы, шлемы и защитные очки, которые обычно используют для защиты от применяемого полицией слезоточивого газа.



Протесты в Гонконге идут три месяца. Их участники требуют отставки главы автономии и проведения демократических реформ.