Руководитель московского отделения ЕР Метельский подал иск к ФБК, Навальному и  Янкаускасу

Руководитель московского отделения Единой России Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией, Алексею Навальному и Константину Янкаускасу, сообщает МБХ-медиа со ссылкой на сайт Мосгорсуда. Подробности, а также исковые требования пока не известны. Ранее в пресс-службе Метельского заявляли, что иск будет подан из-за расследования о недвижимости единоросса. По данным ФБК, семья Метельского владеет недвижимостью в Москве почти на 6 миллиардов рублей. а также сетью отелей в Австрии. Сам Метельский утверждал, что его пытаются опорочить, и расследование связано с выборами в Мосгордуму. Метельский утверждает, что ничего из изложенного в расследовании к нему отношения не имеет. Бизнес и недвижимость принадлежат его матери и сыну.