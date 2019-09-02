Никулинский суд рассматривает иск прокурора Яны Старовойтовой о лишении родительских прав многодетной семьи Хомских

Никулинский суд сегодня рассматривает иск прокурора Яны Старовойтовой о лишении родительских прав многодетной семьи Хомских. Они пришли на протестную акцию 3 августа вместе с детьми.

Пёт Хомский уверен, что решение по его делу принимается не в суде, и оно будет не в пользу родителей. Он также подчеркнул, что сделает всё возможное для защиты своих детей. Хомский добавил, что не видит никаких разумных оснований для лишения родительских прав.

Сегодня же Лефортовский суд проведёт предварительные слушания по аналогичному делу. Прокуратура требует отобрать годовалого сына у семьи Проказовых.