«Пари Сен-Жермен» попросил фанатов не оскорблять бразильца Неймара
Летом футболист объявил о желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в Барселону, что привело к конфликту между игроком и клубом. Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.
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Летом футболист объявил о желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в Барселону, что привело к конфликту между игроком и клубом. Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…