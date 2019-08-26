Пётр Хомский уверен, что решение его делу будет принято ещё до рассмотрения в суде и оно будет не в пользу родителей

Пётр Хомский, которого хотят лишить родительских прав за участие в акции 3 августа, уверен, что решение его делу будет принято ещё до рассмотрения в суде и оно будет не в пользу родителей, сказал Хомский в эфире «Эха Москвы».

«По политическим делам, скорей всего, судья получает на емейл соответствующее решение и в суде зачитывает его. Не будет суда как такового. В случае политических дел судья превращается в чтеца, который зачитывает кем-то принятое решение, беря на себя за него ответственность. Я уверен, что решение уже есть, оно будет зачитано, и оно будет не в нашу пользу», — сказал он. П.Хомский назвал иск против него «показательным процессом». «Не нас хотят наказать, а хотят послать сигнал обществу, запугать людей. По этой логике из нас нужно сделать показательную котлету. Просто нас пожурить и отпустить — не будет таким показательным кейсом», — заключил он.

В семье Хомских трое детей.