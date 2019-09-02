Питерский Зенит обыграл Спартак в матче 8 тура чемпионата России по футболу и присоединился к группе лидеров

Зенит никогда не выигрывал у Спартака на Открытие-арене, однако, как пророчески заметил главный тренер команды Сергей Семак, любая серия рано или поздно заканчивается. Это и случилось воскресным вечером. Зенит сознательно отдал Спартаку территорию, возможно, потому, что красно-белые очень слабо выглядят в позиционной атаке. В итоге Спартак большую часть времени владел мячом нанес два десятка ударов по воротам, но голевых моментов так и не создал, тогда как гостям хватило великолепного удара Юрия Жиркова в дальнюю девятку ворот Максименко. Этот гол так и остался единственным. Спартак тоже забил в первом тайма, но арбитр отсмотрев эпизод еще раз справедливо отменил взятие ворот, поскольку перед ударом Зелимхан Бакаев подыграл себе рукой. После игры Андреа Шюррле сказал, что все решили детали. Так что известное изречение Сапартак испробовал на себе.

После 8 тура в чемпионате лидируют сразу три команды – Ростов, Краснодар и Зенит. Они набрали по 17 очков.