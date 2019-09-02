Дмитрий Рогозин ответил Юрию Борисову, который высказал недовольство темпами строительства космодрома «Восточный»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил вице-премьеру Юрию Борисову, который высказал недовольство темпами строительства космодрома «Восточный». «А так было всегда – одни строят, другие критикуют. Все при деле», — написал Рогозин в Твиттере.

Строительство космодрома «Восточный» началось в 2012 году. Срок сдачи объекта несколько раз переносился. Премьер-министр Медведев также критиковал «Роскосмос» и обвинил госкорпорацию в не эффективном освоении средств и срыве госконтрактов, напоминает «Коммерсантъ».