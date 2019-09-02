Арбитражный суд Амурской области отказался передать в Лондонский Международный Третейский суд рассмотрение иска банка «Восточный» к бизнесмену Майклу Калви, сообщает РИА. Суд также арестовал долю «Бэринг-Восток» в банке «Восточный» по иску об убытках почти на 10 миллиардов рублей.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью ТАСС призвал как можно скорее разобраться с делом Майкла Калви. Орешкин не стал давать оценку потенциальному ущербу для российского делового климата. Однако отметил, что дело Калви, как он выразился, «добавляет красок к глобальному пессимистическому настроению».