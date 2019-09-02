Пресненский суд Москвы сегодня начнет рассматривать по существу уголовное дело блогера Владислава Синицы

Мужчину обвиняют в сетевых призывах расправиться с детьми сотрудников силовых ведомств.

Прокурор сегодня огласит обвинительное заключение по делу Синицы, а подсудимый, который в начале августа был помещен под стражу, выскажет свое отношение к предъявленному обвинению. Ему вменяется 282 статья УК, в формулировке «возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета». По версии следствия, в твиттере Синица, используя псевдоним «Макс Стеклов» «призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников полиции». На судебном заседании, где решался вопрос о мере его пресечения следователь утверждал, что, согласно показаниям Синицы, тот признал лишь факт размещения в своих аккаунтах записей, которые посчитали возбуждающими ненависть, однако не признал вины. Сам известный своим политактивизмом блогер в ответ на это назвал тогда происходящее в суде абсурдом, поскольку, как сказал его адвокат «никаких призывов не делал, а лишь рассуждал о том, как оно могло бы быть».

Согласно протоколу допроса, Синица пояснил следствию, что в публикации никаких угроз конкретным личностям не подразумевал. Блогеру грозит 6 лет лишения свободы.