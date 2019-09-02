Еще один человек задержан в Москве в рамках дела о беспорядках

Никита Чирцов ранее был депортирован из Минска.

Никита Чирцов был одним из участников протестной акции 27 июля. Как и сотни других, его задержали, а позже оштрафовали на 12 тысяч рублей за лозунги в ходе несанкционированного митинга. Спустя месяц молодого человека снова задержали, на этот раз в Минске. Белорусские силовики сказали ему, что российские коллеги объявили его в розыск. Он подозревается в участии в беспорядках и применении насилия против полиции.

Чирцова посадили на самолет и отправили в Москву, запретив въезжать в Белоруссию на 10 лет. В столичном аэропорту молодого человека к его удивлению задерживать не стали. По данным портала ОВД-Инфо, в понедельник утром Чирцова схватила полиция и отвезла в пресненский отдел МВД. Ранее он говорил изданию «Медиазона», что ничего противозаконного не совершал.



По так называемому «московскому делу» арестованы четырнадцать человек. Несколько из них признали вину. Завтра им могут вынести приговор.